Greta Thunberg dona 100.000 euro a Covax per l'equità dei vaccini (Di lunedì 19 aprile 2021) L'attivista per il clima Greta Thunberg ha deciso di donare 100.000 euro, tramite la propria fondazione, a favore del programma Covax dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), volto a garantire ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) L'attivista per il climaha deciso dire 100.000, tramite la propria fondazione, a favore del programmadell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), volto a garantire ...

Advertising

HuffPostItalia : Greta Thunberg dona 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri - LaStampa : Dal clima al Covid, Greta Thunberg dona i premi vinti per comprare vaccini per i Paesi poveri - MediasetTgcom24 : Greta Thunberg dona 100 mila euro all'Oms per i vaccini ai Paesi poveri #gretathunberg - nicolaebasta : RT @FrancoCappellet: Greta Thunberg dona 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri - Meie46562069 : RT @rej_panta: Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese per il clima, ha donato 100.000 euro dalla sua fondazione per sostenere il… -