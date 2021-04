Germania: i Verdi per la prima volta scelgono un candidato a cancelliere (Di lunedì 19 aprile 2021) Berlino, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) – Per la prima volta nella sua storia, il partito dei Verdi tedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a cui il partito sembra poter arrivare a ottenere il secondo numero maggiore di voti, dopo la Cdu/Csu, davanti alla Spd. I sondaggi assegnano al Partito il 20 per cento dei voti.In lizza ci sono Robert Habeck, 51 anni, già ministro dell’Ambiente per sei anni nel land dello Schleswing-Holstein, dal 2019 fuori dai social media, e Annalena Baerbock, 40 anni, deputata dal 2013. I due sono copresidenti del Partito dal 2018. Il 42 per cento dei tedeschi intervistati in un sondaggio della Zdf, assegnano alla candidatura di Habeck il 42 per cento dei consensi, e ad Barbock il 29. Ma il Partito, che oggi nominerà ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Berlino, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) – Per lanella sua storia, il partito deitedeschi sceglie unper la carica diin vista delle elezioni del prossimo settembre a cui il partito sembra poter arrivare a ottenere il secondo numero maggiore di voti, dopo la Cdu/Csu, davanti alla Spd. I sondaggi assegnano al Partito il 20 per cento dei voti.In lizza ci sono Robert Habeck, 51 anni, già ministro dell’Ambiente per sei anni nel land dello Schleswing-Holstein, dal 2019 fuori dai social media, e Annalena Baerbock, 40 anni, deputata dal 2013. I due sono copresidenti del Partito dal 2018. Il 42 per cento dei tedeschi intervistati in un sondaggio della Zdf, assegnano alla candidatura di Habeck il 42 per cento dei consensi, e ad Barbock il 29. Ma il Partito, che oggi nominerà ...

Advertising

NicolaPorro : Dalla Germania al sindaco Sala, si prepara un’onda verde. Ma il Recovery fund ce ne svela la vera natura. Brutte no… - dariodivico : Valentino - Il sogno dei Verdi: da ribelli a responsabili, ora puntano a guidare la Cancelleria - pfvalentino : RT @Daniele_Manca: Il sogno dei Verdi: da ribelli a responsabili, ora puntano a guidare la Cancelleria, @pfvalentino (e si decide chi su… - borrillo62 : RT @StartMagNews: La politica tedesca sta diventando verde in modi imprevedibili, scrive il Financial Times, che analizza le posizioni econ… - StartMagNews : La politica tedesca sta diventando verde in modi imprevedibili, scrive il Financial Times, che analizza le posizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Verdi Germania: i Verdi per la prima volta scelgono un candidato a cancelliere Berlino, 19 apr. - Per la prima volta nella sua storia, il partito dei Verdi tedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a cui il partito sembra poter arrivare a ottenere il secondo numero maggiore di voti, ...

Germania dopo Merkel: i Verdi scelgono il candidato alla Cancelleria Come che sia, qualunque nome verrà fuori sarà quello buono, perché su una cosa tutti gli osservatori sono d'accordo, ed è che il futuro della Germania appartiene al partito dei Verdi. Perché non solo ...

Germania, i Verdi da ribelli a responsabili: con il sogno della Cancelleria Corriere della Sera Germania: i Verdi per la prima volta scelgono un candidato a cancelliere Berlino, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) – Per la prima volta nella sua storia, il partito dei Verdi tedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a ...

Il mercato dei green bond oltre i mille miliardi Il 2020 è stato un anno record in termini di emissioni obbligazionarie verdi. Il 2021, poi, ha visto il lancio del primo Btp dedicato. Altri paesi, come il Regno Unito, si accingono a seguire l’esempi ...

Berlino, 19 apr. - Per la prima volta nella sua storia, il partito deitedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a cui il partito sembra poter arrivare a ottenere il secondo numero maggiore di voti, ...Come che sia, qualunque nome verrà fuori sarà quello buono, perché su una cosa tutti gli osservatori sono d'accordo, ed è che il futuro dellaappartiene al partito dei. Perché non solo ...Berlino, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) – Per la prima volta nella sua storia, il partito dei Verdi tedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a ...Il 2020 è stato un anno record in termini di emissioni obbligazionarie verdi. Il 2021, poi, ha visto il lancio del primo Btp dedicato. Altri paesi, come il Regno Unito, si accingono a seguire l’esempi ...