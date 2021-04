Gazzetta | Insigne alla fine rinnoverà Non avrebbe senso perderlo come Milik

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) Le sette partite di campionato che restano diranno se il Napoli riuscirà a centrare un piazzamento utile per la Champions. Da questo traguardo, dipende tanto della strategia societaria per il prossimo futuro, tra cui anche il rinnovo di Lorenzo. L’edizione online de Ladello Sport ne ha parlato così. Secondo indiscrezioni, il presidenteofferto al capitano un rinnovo di altri cinque anni, comprensivo del prossimo considerato che la scadenza è giugno 2022, con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione più una serie di bonus che permetterebbero al capitano di raggiungere la cifra attuale che è di 4,5 milioni all’anno. Offerta che sarebbe stata rimandata al mittente da parte dell’entourage del giocatore. Un fatto è certo: senza il rinnovo del contratto, difficilmentepotrà restare, non ...