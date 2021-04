Esclusiva Rete Calcio- Domenico Daniele: ”Anche senza Conte l’Inter avrebbe fatto bene. Sarri al Napoli? Vedrei bene De Zerbi” (Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni il Calcio è investito da importanti novità, utima delle quali è la creazione della SuperLega. Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori. Oltre a questa iniziativa che -se andrà a regime- rivoluzionerebbe il mondo del Calcio, vi è da tenere presente le attuali vicende del campionato di Serie A in corso. Per trattare ed approfondire questi argomenti la Redazione di ReteCalcio.Net ha contattato l’Agente Fifa Daniele Domenico della DGPMANAGEMENT che ha rilasciato la seguente intervista: Partiamo con l’argomento del giorno: la Superlega: come vede la costruzione di questo progetto che ha prodotto l’ira di Fifa e ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni ilè investito da importanti novità, utima delle quali è la creazione della SuperLega. Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai Club Fondatori. Oltre a questa iniziativa che -se andrà a regime- rivoluzionerebbe il mondo del, vi è da tenere presente le attuali vicende del campionato di Serie A in corso. Per trattare ed approfondire questi argomenti la Redazione di.Net ha contattato l’Agente Fifadella DGPMANAGEMENT che ha rilasciato la seguente intervista: Partiamo con l’argomento del giorno: la Superlega: come vede la costruzione di questo progetto che ha prodotto l’ira di Fifa e ...

