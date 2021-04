Domenica Live, Akash Kumar svela a Barbara D’Urso il segreto dei suoi occhi (Di lunedì 19 aprile 2021) Akash Kumar ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live ha svelato alla conduttrice il segreto dei suoi occhi e della foto pubblicata sui social. Akash Kumar incalzato da Barbara D'Urso a Domenica Live ha svelato il segreto dei suoi occhi: il modello ha affermato di non essersi sottoposto a nessuna operazione e che la foto che gira su internet è stata photoshoppata. L'isola dei famosi 2021 ha regalato ad Akash Kumar una popolarità inaspettata, il modello ha fatto parlare di sé soprattutto per il colore dei suoi occhi. Sono ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021)ospite diD'Urso ahato alla conduttrice ildeie della foto pubblicata sui social.incalzato daD'Urso ahato ildei: il modello ha affermato di non essersi sottoposto a nessuna operazione e che la foto che gira su internet è stata photoshoppata. L'isola dei famosi 2021 ha regalato aduna popolarità inaspettata, il modello ha fatto parlare di sé soprattutto per il colore dei. Sono ...

Advertising

marcomasini64 : Domenica 9/5 farò il mio primo concerto in diretta streaming,live in acustico dal Teatro della Pergola di Firenze.… - Sonia61309949 : Con Akash e uno dei ?? , Domenica Live 9% Non buono #domenicalive ?? - infoitcultura : Domenica Live, la verità di Fulvio Collovati su Giulia Salemi - Giulietta_17 : RT @omamma13: #domenicalive con “l’innominato” perché evidentemente Tommaso zorzi a domenica live non si può più nominare: rosicano o rosic… - cuordipietra : Mediaset che ne dici di cancellare domenica live e far tornare Buona Domenica? Ma tutto io vi devo dire? -