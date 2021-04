Covid, ancora un morto nel Sannio: salgono a tre le vittime odierne (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giornata nera sul fronte dell’epidemia da Covid – 19 in provincia di Benevento. Nel pomeriggio, purtroppo, si è registrata un’altra vittima che – sommata alle due dipartite comunicate in mattinata – porta a tre il numero dei decessi odierni. La vittima è un uomo di Paupisi di 83 anni, che da qualche giorno era ricoverato in sub – intensiva all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giornata nera sul fronte dell’epidemia da– 19 in provincia di Benevento. Nel pomeriggio, purtroppo, si è registrata un’altra vittima che – sommata alle due dipartite comunicate in mattinata – porta a tre il numero dei decessi odierni. La vittima è un uomo di Paupisi di 83 anni, che da qualche giorno era ricoverato in sub – intensiva all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

