Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto contro il senatore leghista Simone Pillon: “Datti un pugno in mezzo alle gambe”. La replica (Di lunedì 19 aprile 2021) Botta e risposta tra Luciana Littizzetto e il senatore della Lega Simone Pillon sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 18 marzo su Rai 3, la comica torinese ha letto una sua lettera/monologo indirizzata proprio al parlamentare leghista, capofila dei politici contrari all’approvazione del Ddl, e, stamane, è arrivata la replica del diretto interessato. “Caro Pilly… PiPillone bello – ha esordito Luciana Littizzetto -. Che quando senti parole che iniziano per OMO o per TRANS tremi. Che se ti dicono: ‘Transiberiana’? Ti offendi. ‘Transistor, transaminasi’? Ti inalberi. A me agita l’odio non l’amore. In qualsiasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Botta e risposta trae ildella Legasul disegno di legge Zanl’omotransfobia. Nel corso della puntata di CheChe Fa andata in onda domenica 18 marzo su Rai 3, la comica torinese ha letto una sua lettera/monologo indirizzata proprio al parlamentare, capofila dei politici contrari all’approvazione del Ddl, e, stamane, è arrivata ladel diretto interessato. “Caro Pilly… Pie bello – ha esordito-. Che quando senti parole che iniziano per OMO o per TRANS tremi. Che se ti dicono: ‘Transiberiana’? Ti offendi. ‘Transistor, transaminasi’? Ti inalberi. A me agita l’odio non l’amore. In qualsiasi ...

