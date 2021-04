Ceferin: «Superlega è uno sputo a chi ama il calcio. Giocatori esclusi da Mondiale e Europeo» (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksander Ceferin ha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA della nascita della Superlega: queste le sue parole Aleksander Ceferin ha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA commentando la nascita della Superlega. Queste le parole del presidente della UEFA. «La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’avidità. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Superlega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali. Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksanderha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA della nascita della: queste le sue parole Aleksanderha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA commentando la nascita della. Queste le parole del presidente della UEFA. «La Uefa e il mondo delsono uniti contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’avidità. Il mondo delunito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno allanon giocheranno né ilné in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali. Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel. Uefa non è solo ...

Advertising

capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - capuanogio : #Ceferin: 'La #Superlega è una proposta orribile. I pochi club che aderiscono sono mossi da avidità' - Nerot45888119 : RT @FBiasin: #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori impegnati nella #Superlega non potranno partecipare né ai #Mondiali né all'#Europeo'. Il risch… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Le durissime parole del presidente Uefa Ceferin ?? - alepulv76 : RT @marifcinter: +++ I 12 club aderenti alla Superlega hanno già pronta una risposta legale alla minaccia di causa per danni avanzata dalla… -