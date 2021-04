Catcalling (Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni non si fa altro che parlare di un fenomeno chiamato ‘‘’’, ovvero molestie di strada che consistono principalmente in allusioni sessuali, gesti e commenti indesiderati da parte di estranei. È un fenomeno più diffuso di quanto non si creda e, soprattutto, di una rilevanza e pericolosità superiori a quelle che vengono comunemente accordate. Per pericolosità si intende la grande paura e il disagio che queste molestie possono provocare in chi le subisce. È successo a tutte di essere destinatarie di commenti in strada apparentemente ‘’gratificanti’’ da persone estranee, ed è successo a tutte di sentirsi contrariate nel riceverle. Non sempre queste molestie vengono categorizzate come tali poiché non sono manifeste le intenzioni di chi le mette in atto. Ma si tratta di vere e proprie violenze, al pari di quelle fisiche. Il dibattito sull’argomento è molto acceso: c’è chi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni non si fa altro che parlare di un fenomeno chiamato ‘‘’’, ovvero molestie di strada che consistono principalmente in allusioni sessuali, gesti e commenti indesiderati da parte di estranei. È un fenomeno più diffuso di quanto non si creda e, soprattutto, di una rilevanza e pericolosità superiori a quelle che vengono comunemente accordate. Per pericolosità si intende la grande paura e il disagio che queste molestie possono provocare in chi le subisce. È successo a tutte di essere destinatarie di commenti in strada apparentemente ‘’gratificanti’’ da persone estranee, ed è successo a tutte di sentirsi contrariate nel riceverle. Non sempre queste molestie vengono categorizzate come tali poiché non sono manifeste le intenzioni di chi le mette in atto. Ma si tratta di vere e proprie violenze, al pari di quelle fisiche. Il dibattito sull’argomento è molto acceso: c’è chi ...

