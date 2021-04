Calenda: «Boccia? Un inetto. Nel Pd sanno solo dire: “Se non stai con me, sei fascista”» (Di lunedì 19 aprile 2021) Ha glissato sulle alleanze, ma su quelli che dovrebbero essere gli alleati non si è risparmiato: «Inetti» che «cercano di non parlare mai delle cose». Carlo Calenda è tornato all’attacco del Pd, partendo dalle parole dell’ex ministro Francesco Boccia, secondo il quale, sostanzialmente, chi non sta con il centrosinistra sta con il centrodestra. «Boccia? Lo considero totalmente inetto, una persona non capace», ha detto Calenda, precisando poi che «il mio è un giudizio sulle sue capacità, non ho mica detto che è corrotto o delinquente o cattivo». Calenda: «Boccia? Un inetto» Ma il punto, per il leader di Azione, ospite della trasmissione di La7 Tagadà, non è tanto Boccia in sé quanto il fatto che «questo è il modo in cui una classe ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Ha glissato sulle alleanze, ma su quelli che dovrebbero essere gli alleati non si è risparmiato: «Inetti» che «cercano di non parlare mai delle cose». Carloè tornato all’attacco del Pd, partendo dalle parole dell’ex ministro Francesco, secondo il quale, sostanzialmente, chi non sta con il centrosinistra sta con il centrodestra. «? Lo considero totalmente, una persona non capace», ha detto, precisando poi che «il mio è un giudizio sulle sue capacità, non ho mica detto che è corrotto o delinquente o cattivo».: «? Un» Ma il punto, per il leader di Azione, ospite della trasmissione di La7 Tagadà, non è tantoin sé quanto il fatto che «questo è il modo in cui una classe ...

