Aiello arrestato? Ma era tutto uno scherzo de Le Iene (Di lunedì 19 aprile 2021) Aiello è stato arrestato, trafficava sesso e ibuprofene, ma è tutto uno scherzo. Il cantante è stato vittima de Le Iene in un servizio architettato dalla "iena" Nicolò De Devitiis. "Trafficava sesso e ibuprofene… Ma tranquilli è vivo. È tutta colpa nostra!". È la "iena" Nicolò De Devitiis che, con una storia su Instagram, chiarisce lo scherzo fatto ad Aiello. Da poco in rese si era diffusa la notizia del suo arresto per traffico internazionale di stupefacenti. Increduli i suoi fan. Nessun arresto per Aiello. Il cantante originario di Cosenza, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. La trasmissione di Davide Parenti, in onda ogni martedì e giovedì in ...

