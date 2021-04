Virtus Francavilla-Viterbese 0-0: cronaca, promossi e bocciati (Di domenica 18 aprile 2021) Virtus Francavilla-Viterbese, nella 36a giornata del campionato di Serie C girone C, termina con un pareggio senza reti. Gara non particolarmente divertente, con le formazioni brave ad annullarsi molto frequentemente nella zona centrale del campo. Così la cronaca, i promossi e bocciati. Il primo tempo di Virtus Francavilla-Viterbese Una prima buona occasione capita all’8? minuto a Mbende, ma il difensore gialloblu da ottima posizione, di testa spreca mandando alta la sfera. La risposta dei padroni di casa arriva con un destro di Vazquez due minuti più tardi, ma Daga si fa trovare pronto nella respinta. Di testa ci prova anche Carella al 15?, ma la sua battuta aerea è troppo centrale per impensierire seriamente. Più pericolosa è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021), nella 36a giornata del campionato di Serie C girone C, termina con un pareggio senza reti. Gara non particolarmente divertente, con le formazioni brave ad annullarsi molto frequentemente nella zona centrale del campo. Così la, i. Il primo tempo diUna prima buona occasione capita all’8? minuto a Mbende, ma il difensore gialloblu da ottima posizione, di testa spreca mandando alta la sfera. La risposta dei padroni di casa arriva con un destro di Vazquez due minuti più tardi, ma Daga si fa trovare pronto nella respinta. Di testa ci prova anche Carella al 15?, ma la sua battuta aerea è troppo centrale per impensierire seriamente. Più pericolosa è ...

