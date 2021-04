VIDEO F1 | GP Imola 2021 | highlights della gara Verstappen trionfa nella roulette del Santerno | Hamilton 2° e Leclerc 4°

(Di domenica 18 aprile 2021) Unadecisamente convulsa a, sede del secondo round del Mondialedi F1. Sul tracciato dell’olandeseRed Bull Maxha ottenuto la vittoria n.11 in carriera a precedere la Mercedes di Lewise la McLaren di Lando Norris. Hanno concluso in quarta e quinta posizione le due Ferrari di Charlese di Carlos Sainz. L’arrivopioggia ha scombinato i piani di tutti e già dall’errore dinel giro di ricognizione si è capito che si sarebbe assistito a unadalle palpitanti emozioni. Max l’ha conquistata con classe, prendendosi la vetta con una partenza molto aggressiva, mentrel’ha persa con un suo grave errore nelle ...

Una gara decisamente convulsa a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno l'olandese della Red Bull Max Verstappen ha ottenuto la vittoria n.11 in carriera a pr ...