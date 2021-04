Vera Gemma: “Ho pregato che mio figlio fosse bello, non è vero che non è importante nella vita” (Di domenica 18 aprile 2021) Vera Gemma, figlia di Giuliano e anche lei attrice, è tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi. La ‘naufraga’ ha ricevuto una lettera dal figlio di 10 anni, Maximus, nato dalla storia d’amore con il musicista americano Hanry Harris. “Cara mamma, ti voglio tanto bene, so che ti manco e tu manchi tanto a me, ma quando ti manco devi guardare la luna e pensare che siamo entrambi sotto lo stesso cielo… Mamma stai tranquilla, io sto bene e, come mi hai insegnato tu, io sono forte. Continuo sempre a pensarti e non vedo l’ora di poterti riabbracciare“. Parole che hanno fatto commuovere l’attrice. Peccato che il suo commento alla lettera abbia fatto ridere alcuni ma lasciato senza parole molti utenti social: “Hai visto quanto è bello mio figlio?”, ha chiesto a Ilary ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021), figlia di Giuliano e anche lei attrice, è tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi. La ‘naufraga’ ha ricevuto una lettera daldi 10 anni, Maximus, nato dalla storia d’amore con il musicista americano Hanry Harris. “Cara mamma, ti voglio tanto bene, so che ti manco e tu manchi tanto a me, ma quando ti manco devi guardare la luna e pensare che siamo entrambi sotto lo stesso cielo… Mamma stai tranquilla, io sto bene e, come mi hai insegnato tu, io sono forte. Continuo sempre a pensarti e non vedo l’ora di poterti riabbracciare“. Parole che hanno fatto commuovere l’attrice. Peccato che il suo commento alla lettera abbia fatto ridere alcuni ma lasciato senza parole molti utenti social: “Hai visto quanto èmio?”, ha chiesto a Ilary ...

