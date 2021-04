Usa, sparatoria in Texas: tre morti ad Austin (Di domenica 18 aprile 2021) Tre persone sono morte in una sparatoria a Austin, in Texas. Lo riportano i media americani, specificando che l'autore non è ancora stato individuato. L'episodio è avvenuto in un complesso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Tre persone sono morte in una, in. Lo riportano i media americani, specificando che l'autore non è ancora stato individuato. L'episodio è avvenuto in un complesso ...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria con molti feriti in un liceo in Tennessee - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in un liceo del Tennessee, diversi feriti #ANSA - SkyTG24 : Usa, sparatoria ad Austin, in Texas: tre morti, killer in fuga - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in Texas: tre morti ad Austin #Austin - Elisaerre19 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in Texas: tre morti ad Austin #Austin -