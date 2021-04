Torino-Roma 3-1: il Toro è grande e fa tremar le gambe (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi come non mai l’inno granata è realtà! Il Torino con una prova sontuosa asfalta la Roma e raggiunge Benevento e Fiorentina in classifica facendo un grande passo in avanti verso la salvezza. Il risultato finale della gara, Torino-Roma 3-1, premia la grande reazione della squadra di Nicola che era andata sotto dopo appena 3 minuti di gara. Questo Toro vale molto di più del 15° posto attuale, ma in una stagione così complicata è bene non abbassare mai la concentrazione e continuare a lavorare così. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE IL PRIMO TEMPO DELLA GARA? La sfida inizia subito in salita per il Torino, che dopo soli 3 minuti di gara va sotto. Infatti al 3° Pedro pesca Mayoral che tutto solo deposita alle spalle di Milinkovic-Savic per il gol lampo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi come non mai l’inno granata è realtà! Ilcon una prova sontuosa asfalta lae raggiunge Benevento e Fiorentina in classifica facendo unpasso in avanti verso la salvezza. Il risultato finale della gara,3-1, premia lareazione della squadra di Nicola che era andata sotto dopo appena 3 minuti di gara. Questovale molto di più del 15° posto attuale, ma in una stagione così complicata è bene non abbassare mai la concentrazione e continuare a lavorare così. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE IL PRIMO TEMPO DELLA GARA? La sfida inizia subito in salita per il, che dopo soli 3 minuti di gara va sotto. Infatti al 3° Pedro pesca Mayoral che tutto solo deposita alle spalle di Milinkovic-Savic per il gol lampo ...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - zazoomblog : Sprint salvezza del Torino: Roma battuta in rimonta 3 a 1 - #Sprint #salvezza #Torino: #battuta - pianetagenoa : Il Torino cala il tris e batte la Roma - -