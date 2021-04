Simone Gianlorenzi, chi è il marito di Stefania Orlando (Di domenica 18 aprile 2021) Simone Gianlorenzi marito di Stefania Orlando è nato ad Orvieto il 27 gennaio 1976. Musicista molto noto in Italia e all’estero ha cominciato molto presto la sua carriera professionale suonando la chitarra già da bambino. Simone però non è solo musicista ma anche compositore, insegnante e arrangiatore. Nella sua carriera sono molte le collaborazioni con artisti importanti come Anna Oxa, Anastacia, Biga e molti altri. Simone spazia agilmente in vari ambiti musicali che vanno dal pop al rock, passando per il jazz e il funk. Anni fa Simone Gianlorenzi faceva anche parte di una band. Infatti era chitarrista della “Orlando Furiosi“, formazione musicale che ha tenuto diversi concerti nelle piazze italiane nel corso della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021)diè nato ad Orvieto il 27 gennaio 1976. Musicista molto noto in Italia e all’estero ha cominciato molto presto la sua carriera professionale suonando la chitarra già da bambino.però non è solo musicista ma anche compositore, insegnante e arrangiatore. Nella sua carriera sono molte le collaborazioni con artisti importanti come Anna Oxa, Anastacia, Biga e molti altri.spazia agilmente in vari ambiti musicali che vanno dal pop al rock, passando per il jazz e il funk. Anni fafaceva anche parte di una band. Infatti era chitarrista della “Furiosi“, formazione musicale che ha tenuto diversi concerti nelle piazze italiane nel corso della ...

