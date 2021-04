Silvia Verdone | sorella di Carlo Verdone moglie di Christian De Sica

(Di domenica 18 aprile 2021)è nata Roma il 25 febbraio del1958 ed è nota nel mondo dello spettacolo per essere una famosa produttrice cinematografica e teatrale. Famosa per essere ladell’attoredel talentuoso attoreDe, conosciuto soprattutto per i cinepanettoni in coppia con Massimo Boldi. Ha lavorato come annunciatrice Rai e negli anni duemila inizia l’attività da produttrice, di pellicole famose tra cui: 3 e Simpatici e Antipatici dirette da suo marito e dello spettacolo teatrale intitolato Parlami di me., però, ama il suo lavoro ma soprattutto ama passare il tempo con la sua famiglia. Suo marito ha raccontato di lei: “è il vero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Verdone

Metropolitan Magazine

... vita privata: ex moglie e figli del celebre attore Carloè il fratello del regista Lucae di, moglie di Christian de Sica. Ma che sappiamo sulla vita privata del ...... sa perfettamente che la risposta corretta in questo caso è 'cognati', dal momento che il figlio del grande regista Vittorio De Sica ha sposato, la sorella di. E, invece, passano i ...Silvia Verdone è la nota produttrice cinematografica e teatrale. Inoltre è conosciuta per essere la sorella di Carlo Verdone e moglie di Christian De Sica.Maggio 2 Thai Smoke 0 An Early Bird 0 TYPO CLAN 2 Effenberg 1 Carlo Zollo 0 Eugenio In Via di Gioia 15 Are You Real? 5 Quando tutto diventò blu 0 Sacrobosco 0 Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi 0 Ner ...