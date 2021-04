Se Bergoglio dice 'Fraternité'

Leggi su agi

(Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Che fossero uomini di Dio è cosa chiara a tutti: tali e quali ad un altro gruppo di cistercensi che, esattamente due secoli dopo, avrebbero fatto la loro stessa fine in circostanze non dissimili. Uccisi, questi ultimi, da un gruppo di estremisti islamici che avevano fatto irruzione nel loro monastero sui monti dell'Atlante marocchino, vero centro di tolleranza e convivenza tra esseri umani e religioni. Quelli che Papa Francesco ha scelto di ricordare, invece, vivevano a Casamari, in mezzo alle paludi pontine. Questa la loro storia, in poche parole, così comein persona l'ha rievocata: “Nel 1799, quando soldati francesi in ritirata da Napoli saccheggiarono chiese e monasteri, questi miti discepoli di Cristo resistettero con coraggio eroico, fino alla morte, per difendere l'Eucaristia dalla profanazione”. Erano in sei. Da ieri i martiri di Casamari sono ...