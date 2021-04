Protesta ristoratori Umbria, Vissani: “Cucinerò per Draghi” (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – “Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì”. Così all’Adnkronos lo chef Gianfranco Vissani, che sarà presente oggi al sit-in di Protesta di alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell’Umbria fuori la villa di Mario Draghi, a Città della Pieve, in Umbria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – “Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì”. Così all’Adnkronos lo chef Gianfranco, che sarà presente oggi al sit-in didi alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell’fuori la villa di Mario, a Città della Pieve, in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

carlogubi : Dietro le quinte della protesta dei ristoratori. Più approfondisco lo studio antropologico di questa fauna più cres… - LegaSalvini : #IOAPRO, INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO DURIGON I ristoratori: 'Ce ne siamo andati dalla piazza isolando i violenti'.… - borghi_claudio : @AntiPUDE @fesx87 @fdragoni @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi, cosa non ha capito del mio tweet precedente? Io INSISTO… - zazoomblog : Protesta ristoratori Umbria Vissani: Cucinerò per Draghi - #Protesta #ristoratori #Umbria - SnSolo1Ipotesi : @MaraVisual001 In realtà la marcia indietro esiste ed è esistita. Ma sicuramente bisogna volerla fare a fatti e non… -