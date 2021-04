Open Arms e caso Gregoretti, ecco le due inchieste che riguardano Salvini (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Sono due le inchieste sui ritardi negli sbarchi di migranti con imputato l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini approdate davanti a un Gup in Sicilia: quella sulla Open Arms, aperta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Sono due lesui ritardi negli sbarchi di migranti con imputato l'allora ministro dell'Interno Matteoapprodate davanti a un Gup in Sicilia: quella sulla, aperta ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - drsubiaco : RT @Luca_Mussati: Domanda tecnica sul sequestratore Salvini: chi impediva alla nave ONG di Open Arms di salpare per la Spagna? - luigim5491 : RT @Luca_Mussati: Domanda tecnica sul sequestratore Salvini: chi impediva alla nave ONG di Open Arms di salpare per la Spagna? -