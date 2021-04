Navalny, sciopero della fame in prigione, la portavoce: “Sta morendo” (Di domenica 18 aprile 2021) Alexey Navalny ultime notizie. “Alexey Navalny sta morendo, è una questione di giorni”, ha scritto su Twitter la portavoce del dissidente russo, Kira Yarmish. Navalny si trova in colonia penale a duecento chilometri da Mosca e ha intrapreso uno sciopero della fame per protestare le sue pessime condizioni di incarcerazione. I medici chiedono urgentemente di vederlo: “E’ a rischio infarto”. Ultime notizi Alexey Navalny Le condizioni di salute di Alexey Navalny sono deteriorate progressivamente da quando l’oppositore di Putin è rinchiuso nella colonia penale russa. Egli è condannato a 2 anni e 5 mesi per violazione della libertà vigilata. “La gente di solito evita la parola ‘morire’. Ma ora Alexey sta ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 aprile 2021) Alexeyultime notizie. “Alexeysta, è una questione di giorni”, ha scritto su Twitter ladel dissidente russo, Kira Yarmish.si trova in colonia penale a duecento chilometri da Mosca e ha intrapreso unoper protestare le sue pessime condizioni di incarcerazione. I medici chiedono urgentemente di vederlo: “E’ a rischio infarto”. Ultime notizi AlexeyLe condizioni di salute di Alexeysono deteriorate progressivamente da quando l’oppositore di Putin è rinchiuso nella colonia penale russa. Egli è condannato a 2 anni e 5 mesi per violazionelibertà vigilata. “La gente di solito evita la parola ‘morire’. Ma ora Alexey sta ...

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - LiaQuartapelle : Dopo 18 giorni di sciopero della fame, le condizioni di salute di @navalny sono critiche, dicono i suoi medici. È… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La portavoce ha detto che il blogger, detenuto e in sciopero della fame, è in fin di vita - tixxyma : RT @artedipulire: Ebru Timtik è morta dopo 238 giorni di sciopero della fame nelle carceri di Erdogan. Navalny, in sciopero della fame. sta… - ephaistos75 : RT @DavidSassoli: Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia la mort… -