Napoli-Inter | le formazioni ufficiali | Osimhen sfida il bunker nerazzurro

(Di domenica 18 aprile 2021)è il big match della 31^ giornata di campionato, gli azzurrino ildi Antonio Conte che viaggia verso lo scudetto. Ildeve rispondere a Milan, Lazio e Atalanta che hanno piazzato tre punti importanti per la corsa Champions League. Gli uomini di Gasperini hanno battuto la Juve in casa, mentre il Milan soffrendo ha battuto il Genoa, la Lazio ha vinto con il Benevento. Ilarriva allacon l’con Ospina infortunato e Lozano fuori per squalifica. Meret gioca titolare in porta, mentre in difesa viene riproposta la coppia Manolas-Koulibaly, Di Lorenzo a destra e Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj a sinistra. Centrocampo confermato con Demme (diffidato) al fianco di Fabian Ruiz. Politano, Zielinski e ...

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'…

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de vrij, Bastoni; Hakimi, ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 31ª giornata di ...Vietate le distrazioni: questo è ormai il mantra di Antonio Conte nel cammino verso lo Scudetto. Il traguardo è vicino ma guai a pensare che sia già tutto fatto, come in ...Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Il Napoli di Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla ...