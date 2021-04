Napoli-Inter, Conte: “La squadra è cresciuta di testa, Eriksen può fare di più” (Di domenica 18 aprile 2021) “In passato una partita così l’avremmo persa, l’avremmo subita psicologicamente. E invece oggi abbiamo visto una squadra che sa quello che vuole, che non perde la bussola anche se capitano episodi sfortunati come il gol che abbiamo successo. La squadra ha reagito, c’è ed è conscia dei propri mezzi”. Così l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 1-1 col Napoli nella 31^ giornata di Serie A, risultato che ha Interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive dei nerazzurri. Ma l’allenatore considera il pareggio dello stadio Maradona come un punto guadagnato. “Affrontavamo un Napoli al completo, una delle squadre che all’inizio che consideravo più attrezzate per lo scudetto. Poi hanno avuto una stagione sfortunata, ma hanno una rosa ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “In passato una partita così l’avremmo persa, l’avremmo subita psicologicamente. E invece oggi abbiamo visto unache sa quello che vuole, che non perde la bussola anche se capitano episodi sfortunati come il gol che abbiamo successo. Laha reagito, c’è ed è conscia dei propri mezzi”. Così l’allenatore dell’Antonioai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 1-1 colnella 31^ giornata di Serie A, risultato che harotto una striscia di 11 vittorie consecutive dei nerazzurri. Ma l’allenatore considera il pareggio dello stadio Maradona come un punto guadagnato. “Affrontavamo unal completo, una delle squadre che all’inizio che consideravo più attrezzate per lo scudetto. Poi hanno avuto una stagione sfortunata, ma hanno una rosa ...

