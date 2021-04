Meteo Torino. Notti fredde, ma arriva la pioggia (Di domenica 18 aprile 2021) Notti fredde nel Meteo di Torino, dove la previsione prospetta l’arrivo di piogge ed anche il rischio di temporali. Lunedì 19: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 16°C Possibilità di precipitazioni 50% Vento: in media da Sud/Sud-Est 2 Km/h, raffiche massime 13 Km/h Martedì 20: quasi sereno. Temperatura da 4°C a 18°C Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche massime 25 Km/h Mercoledì 21: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 6°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Est/Nord-Est 3 Km/h, raffiche massime 17 Km/h Giovedì 22: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 9°C a 16°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Est/Sud-Est 3 Km/h, raffiche massime 14 Km/h Venerdì 23: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 17°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Nord-Est 5 ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 18 aprile 2021)neldi, dove la previsione prospetta l’arrivo di piogge ed anche il rischio di temporali. Lunedì 19: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 16°C Possibilità di precipitazioni 50% Vento: in media da Sud/Sud-Est 2 Km/h, raffiche massime 13 Km/h Martedì 20: quasi sereno. Temperatura da 4°C a 18°C Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche massime 25 Km/h Mercoledì 21: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 6°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Est/Nord-Est 3 Km/h, raffiche massime 17 Km/h Giovedì 22: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 9°C a 16°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Est/Sud-Est 3 Km/h, raffiche massime 14 Km/h Venerdì 23: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 17°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Nord-Est 5 ...

Advertising

periodicodaily : Ancora freddo e rovesci a Torino: niente piogge primaverili per ora #meteo #italia #torino - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - Tempo STABILE con TEMPERATURE in graduale RIPRESA; le previsioni - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - Parentesi più asciutta, seppur con spiccata VARIABILITA', ecco le previsioni - infoitinterno : Meteo Torino, freddo per il periodo e rovesci - CorriereQ : Meteo Torino, freddo per il periodo e rovesci -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Torino Meteo, le previsioni di lunedì 19 aprile I valori massimi oscillano tra i 12 gradi di Trieste e i 17 di Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo, nubi sparse per tutta la giornata e temperature minime di 8 gradi; in quello piemontese cielo ...

METEO TORINO - Tempo STABILE con TEMPERATURE in graduale RIPRESA; le previsioni Previsioni meteo per la città di Torino Meteo Torino, la situazione in atto Meteo Torino - Ben ritrovati e buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori torinesi! La situazione meteorologica a scala Nazionale vede ancora una ...

METEO TORINO - Tempo STABILE con TEMPERATURE in graduale RIPRESA; le previsioni Centro Meteo italiano Milan Primavera-Torino 3-0 LIVE: i rossoneri gestiscono il vantaggio – Doppietta di El Hilali che si mette in propria con un’azione personale. Milan Primavera Torino: formazioni ufficiali. MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Kerkez (64' Oddi); Mionic, Br ...

Atalanta-Juventus 1-0: non basta il miglior Cuadrado della stagione. Centrocampo ancora in difficoltà Szczesny 6.5 - Il polacco risponde presente in più occasioni durante il match, bravissimo in un paio do occasioni a chiudere lo specchio della porta. Poco prima del gol di Malinovskyi, ...

I valori massimi oscillano tra i 12 gradi di Trieste e i 17 di Milano e. Nel capoluogo lombardo, nubi sparse per tutta la giornata e temperature minime di 8 gradi; in quello piemontese cielo ...Previsioniper la città di, la situazione in atto- Ben ritrovati e buona domenica dal CentroItaliano a tutti i lettori torinesi! La situazione meteorologica a scala Nazionale vede ancora una ...– Doppietta di El Hilali che si mette in propria con un’azione personale. Milan Primavera Torino: formazioni ufficiali. MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Kerkez (64' Oddi); Mionic, Br ...Szczesny 6.5 - Il polacco risponde presente in più occasioni durante il match, bravissimo in un paio do occasioni a chiudere lo specchio della porta. Poco prima del gol di Malinovskyi, ...