Incidente sulla Domiziana | sbalzato dalla sella finisce sull’asfalto | Francesco muore a 16 anni

(Di domenica 18 aprile 2021) Si chiamavaMarmo, il 16enne morto ieri sera in una Baia Verde, Castel Volturno. Il giovane, originario di Caivano ma residente a Castel Volturno, era inal suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un’auto, guidata da un cittadino straniero.a Baia Verde,a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Cosenza2punto0 : Corigliano Rossano, violento incidente tra due auto sulla statale 106: 3 feriti ?? - Giacinto_Bruno : E’ un 70enne di Neive il ciclista travolto da un'auto sulla strada per Castagnito - - primogiornale : È di tre feriti, nessuno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 22,30 a La… - rivieraoggi : Incidente stradale sulla Teramo-Mare fra tre auto, 40enne all’ospedale - ekuonews : Incidente sulla Teramo-Mare, alcune auto coinvolte ed un ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

ilmessaggero.it

Ad esempio, un eventualesarà coperto dall'assicurazione. Viceversa, laddove l'accesso al cortile sia vietato agli estranei - cosa che si può determinare anchebase dei cartelli ...... alcune delle quali si sono trasformate in rivolte,scia di diverse sparatorie mortali della ... anche per furti con scasso e un mordi e fuggi, ha detto l'ufficio in una sintesi dell'. ...Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente solo in maniera lieve, assistiti dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti anche i ...Scontro tra auto e scooter a Castel Volturno, muore un ragazzo di 17 anni, Francesco Marmo. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare, sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini della Po ...