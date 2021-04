Giulio Wilson: “In Storie vere tra alberi e gatti, non c’è tutto me stesso” (Di domenica 18 aprile 2021) Artista di talento, Giulio Wilson è un cantautore toscano, un musicista, un polistrumentista e autore per diversi artisti, con featuring di grande livello all’attivo. L’ultimo album, “Storie vere tra alberi e gatti”, è uscito il 9 aprile e anche qui possiamo trovare collaborazioni importanti, nazionali e internazionali: da Roy Paci agli Inti-Illimani, passando per i Musici di Guccini e Sandra Landi. “Storie vere tra alberi e gatti” è un progetto dallo stile ricercato, unico nel suo genere e fuori da ogni tempo. “I ricordi” è invece il brano presente in airplay e sulle piattaforme digitali – e che dopo i singoli già usciti – presenta questo nuovo album. Noi di Metropolitan Magazine, lo abbiamo raggiunto per farci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Artista di talento,è un cantautore toscano, un musicista, un polistrumentista e autore per diversi artisti, con featuring di grande livello all’attivo. L’ultimo album, “tra”, è uscito il 9 aprile e anche qui possiamo trovare collaborazioni importanti, nazionali e internazionali: da Roy Paci agli Inti-Illimani, passando per i Musici di Guccini e Sandra Landi. “tra” è un progetto dallo stile ricercato, unico nel suo genere e fuori da ogni tempo. “I ricordi” è invece il brano presente in airplay e sulle piattaforme digitali – e che dopo i singoli già usciti – presenta questo nuovo album. Noi di Metropolitan Magazine, lo abbiamo raggiunto per farci ...

