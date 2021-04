Gerard Moreno | uno degli attaccanti più sottovalutati

(Di domenica 18 aprile 2021) Nel calcio ci sono tanti giocatori che meriterebbero più riflettori puntati sulle loro prestazioni in campo. Uno di questi è sicuramente. L’attaccante al momento in forze al Villareal è uno dei profili più forti della Liga, eppure non figura tra i big del calcio europeo, perchè? Il Villareal accede alle semifinali di Europa League Perchènon è mai citato tra i big europei? Una vera e propria risposta a questa domanda, non c’è. Negli ultimi anni il giocatore spagnolo ha collezionato numeri che potrebbero essere accostati a quelli di Ronaldo o Mbappé, eppure non è mai nominato tra i big europei. Nel 2021ha totalizzato 17 gol e sei assist che l’hanno reso uno dei più forti all’interno del campionato spagnolo. L’attaccante classe 1992 gioca da diversi anni ...

Commenta per primo Secondo Don Balon , l'obiettivo numero uno per l'attacco dell' Atlético Madrid di Simeone è il centravanti del Villarreal ,, sul quale c'è anche il Leicester .Al loro posto ci saranno dei nuovi protagonisti, tra cui spiccano le qualità del tridente offensivo, formato da, Paco Alcacer e Samuel Chukwueze . Il primo , 29enne spagnolo, sta ...Commenta per primo Secondo Don Balon, l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Atlético Madrid di Simeone è il centravanti del Villarreal, Gerard Moreno, sul quale c’è anche il Leicester. FONTE: ca ...La zampata vincente dell’attaccante bosniaco nella serata di ieri permette alla Roma di accedere alla semifinale di Europa League This week’s star performers! ?? Strongest area of the pitch? ??@FedExE ...