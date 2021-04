F1, Carlos Sainz: “Oggi ho dato tutto. Segnali incoraggianti, il podio non è lontano” (Di domenica 18 aprile 2021) Carlos Sainz ha concluso il Gran Premio di Emilia Romagna in quinta posizione. Un risultato sicuramente positivo, considerando come lo spagnolo sia stato eliminato a sorpresa nel Q2 e abbia dovuto risalire la china dall’undicesima casella di partenza. Eppure l’iberico, nonostante un paio d’errori, non si è perso d’animo e ha saputo lottare fino ad arpionare un piazzamento di prestigio. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni Post-Race show della F1 su YouTube. “Oggi ho dato tutto, anzi forse un po’ troppo visti i miei dritti! Comunque sono contento, perché è stata la prima volta che ho guidato la Ferrari sul bagnato. Non avevo mai potuto provare in queste condizioni ed ero molto veloce, perché mi rendevo conto di recuperare terreno su chi era davanti a me. Ho faticato un po’ a trovare ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)ha concluso il Gran Premio di Emilia Romagna in quinta posizione. Un risultato sicuramente positivo, considerando come lo spagnolo sia stato eliminato a sorpresa nel Q2 e abbia dovuto risalire la china dall’undicesima casella di partenza. Eppure l’iberico, nonostante un paio d’errori, non si è perso d’animo e ha saputo lottare fino ad arpionare un piazzamento di prestigio. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni Post-Race show della F1 su YouTube. “ho, anzi forse un po’ troppo visti i miei dritti! Comunque sono contento, perché è stata la prima volta che ho guila Ferrari sul bagnato. Non avevo mai potuto provare in queste condizioni ed ero molto veloce, perché mi rendevo conto di recuperare terreno su chi era davanti a me. Ho faticato un po’ a trovare ...

