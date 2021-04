Days Gone, lo sfogo del director: 'Non lamentatevi se non ci sarà un sequel se non lo avete comprato a prezzo pieno' (Di domenica 18 aprile 2021) Durante un intervista con David Jaffe sul proprio canale Youtube, John Garvin, ex-direttore creativo di Sony Bend, responsabile di Days Gone, ha speso parole parecchio amare sul destino del gioco. Ovviamente, si discuteva del famoso Days Gone 2, progetto che, stando ad alcuni report, era in sviluppo presso lo stesso studio, prima di essere cancellato da Sony stessa alla luce delle vendite non soddisfacenti del titolo originale. Days Gone non avrà venduto moltissime copie al lancio, colpa anche delle recensioni tutto sommato tiepide, ma con il tempo è riuscito a ritagliarsi una nicchia sempre crescente di fan, i quali sono aumentati grazie all'arrivo del titolo su PS Plus. Ebbene, secondo Garvin, è proprio qui il problema: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 aprile 2021) Durante un intervista con David Jaffe sul proprio canale Youtube, John Garvin, ex-direttore creativo di Sony Bend, responsabile di, ha speso parole parecchio amare sul destino del gioco. Ovviamente, si discuteva del famoso2, progetto che, stando ad alcuni report, era in sviluppo presso lo stesso studio, prima di essere cancellato da Sony stessa alla luce delle vendite non soddisfacenti del titolo originale.non avrà venduto moltissime copie al lancio, colpa anche delle recensioni tutto sommato tiepide, ma con il tempo è riuscito a ritagliarsi una nicchia sempre crescente di fan, i quali sono aumentati grazie all'arrivo del titolo su PS Plus. Ebbene, secondo Garvin, è proprio qui il problema: Leggi altro...

