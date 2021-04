**Covid: Calenda, ‘comune Roma non ha fatto nulla per affrontare conseguenze pandemia’** (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “La verità è che il Comune di Roma non ha fatto assolutamente nulla per affrontare le conseguenze del Covid. nulla per i trasporti, gli asili, la crisi economica e nulla persino per la gestione del cimiteri. Il nulla. Come non ci fossero”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021), 18 apr. (Adnkronos) – “La verità è che il Comune dinon haassolutamenteperledel Covid.per i trasporti, gli asili, la crisi economica epersino per la gestione del cimiteri. Il. Come non ci fossero”. Lo scrive Carlosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

