Calciomercato Milan – Attacco, torna in auge l’ipotesi Depay (Di domenica 18 aprile 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Memphis Depay, classe 1994, sarà libero dal prossimo 1° luglio. Ai rossoneri piace da tempo Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 aprile 2021) Le ultime news suldel: Memphis, classe 1994, sarà libero dal prossimo 1° luglio. Ai rossoneri piace da tempo

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - MilanWorldForum : Milan: tanti nomi ma c'è un sogno per l'attacco Le news -) - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Attacco, torna in auge l'ipotesi @Memphis #Depay - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Calciomercato Juventus e Milan, Vlahovic nel mirino | Attenzione all’altra big di A -