(Di domenica 18 aprile 2021) "La mia priorità come gestore dei vaccini è che coloro con cui stipuliamo unconsegnino in tempo", ha spiegato il commissario europeo per il mercato interno e capo della task force sui vaccini

Advertising

TgLa7 : Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna… - SkyTG24 : #Covid, news di oggi. Breton (Ue): 'A rischio rinnovo contratto con #AstraZeneca'. LIVE - rtl1025 : ?? Il contratto dell'#Ue con #AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di #rinnovo a causa dei ritardi di cons… - RaiNews : Breton: 'A rischio contratto #Ue con #AstraZeneca. Passaporto sanitario in funzione da metà giugno' - DaniSalvestroni : RT @TgLa7: Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Breton rischio

Il Commissario europeo al mercato interno Thierrymette sotto pressione il colosso farmaceutico anglo - svedese Astrazeneca suggerendo che il rinnovo del contratto di fornitura è aa causa dei ritardi de delle inadempienze dell'azienda.Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è adi rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierryin un'intervista su BFMTV. 'La mia priorità come gestore dei vaccini è ...(ANSA-AFP) – PARIGI, 18 APR – Il contratto dell’Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato i ...PARIGI - Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton ...