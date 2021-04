Bari-Palermo 2-2: Floriano e Santana firme d’autore, la banda Filippi va in tilt e si fa riprendere dai pugliesi. (Di domenica 18 aprile 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Blasone e tradizione senza tempo, una scia gloriosa e parallela, memoria di antichi fasti. Bari e Palermo cercando brandelli di sé stesse sul manto erboso del San Nicola. Nobili decadute del panorama calcistico nazionale che annaspano nel purgatorio della Serie C. Regine designate del girone meridionale incapaci di fare la voce grossa.Un percorso tortuoso, a tratti stentato, non privo di inciampi e ruzzoloni rovinosi. Stagione nettamente al di sotto di ambizioni e aspettative della vigilia. Campionato deludente per entrambe le big, annata controversa e opaca caratterizzatia da genesi, dinamiche e contingenze diverse.Filippi conia l'ormai consueto 3-4-2-1 per cercare una prestazione di livello ed un risultato di prestigio. Fare bottino pieno al cospetto della compagine pugliese, corazzata dalla notevole ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Blasone e tradizione senza tempo, una scia gloriosa e parallela, memoria di antichi fasti.cercando brandelli di sé stesse sul manto erboso del San Nicola. Nobili decadute del panorama calcistico nazionale che annaspano nel purgatorio della Serie C. Regine designate del girone meridionale incapaci di fare la voce grossa.Un percorso tortuoso, a tratti stentato, non privo di inciampi e ruzzoloni rovinosi. Stagione nettamente al di sotto di ambizioni e aspettative della vigilia. Campionato deludente per entrambe le big, annata controversa e opaca caratterizzatia da genesi, dinamiche e contingenze diverse.conia l'ormai consueto 3-4-2-1 per cercare una prestazione di livello ed un risultato di prestigio. Fare bottino pieno al cospetto della compagine pugliese, corazzata dalla notevole ...

