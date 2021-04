Amstel Gold Race 2021 | Marianne Vos trionfa nella classica di casa Quinta Paladin | ottava Longo Borghini

(Di domenica 18 aprile 2021)Vos (Jumbo-Visma), dopo la Gand-Wevelgem, in questo, aggiunge al suo palmares anche l‘. La fuoriclasse neerlandese, con uno sprint regale, ha vinto la grandedi, la quale, fino a pochi minuti fa, era una delle poche gare a non avere il nome della Cannibale nel suo albo d’oro. Il podio è stato tutto orange dato che al secondo posto si è piazzata Demi Vollering (SD Worx) e al terzo Annemiek van Vleuten (Movistar). Per quanto concerne le azzurre, Soraya(Liv) è giuntaed Elisa(Trek-Segafredo). La gara si è accesa quando il gruppo si è spazzato in due tronconi e la campionessa del Mondo Anna van der Breggen ...

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE: L'ALBO D'ORO In attesa della diretta della Amstel Gold Race 2021, diamo un'occhiata al l'albo d'oro delle 54 edizioni disputate fino al 2019, a cominciare naturalmente da quella ... Il trittico delle Ardenne comincia domenica 18 aprile, come da tradizione, con la Amstel Gold Race. Seguiranno la Freccia Vallone e la Liegi - Bastogne - Liegi. Che chiude la cosiddetta "Campagna del ...