All' asta a Firenze la bacchetta da direttore di Gioacchino Rossini

(Di domenica 18 aprile 2021) Unadad'orchestra, realizzata in ebano, madreperla e avorio con placche d'argento, appartenuta al grande compositore marchigiano Gioachinoe regalata dal Comune francese ...

... appartenuta al grande compositore marchigiano Gioachino Rossini e regalata dal Comune francese di Passy , dove il compositore di Pesaro morì il 13 novembre 1868, sarà messaonline dalla ...La prima edizione originale a stampa delle opere di Platone, impressa in una tipografia'interno di un convento di Firenze nel 1484 - 5, vacon un prezzo record: sarà proposta da Christie's a New York venerdì 23 aprile con una stima di 200.000 - 400.000 dollari. Si tratta del prezioso incunabolo (come sono definiti i libri ...Facebook Shares Uno dei più bei dipinti di ninfee di grandi dimensioni mai presentati all’asta del pittore francese Claude Monet (1840-1926) sarà protagonista della vendita di arte moderna e impressio ...Si tratta del celebre «Le Bassin aux Nymphéas», dipinto nel 1917-19 nella casa di campagna Giverny. Sarà esposto a Taipei dal 26 aprile prima di tornare nella galleria di Sotheby's ...