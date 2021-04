Sparatoria a Napoli, donna ferita a colpi di pistola (Di sabato 17 aprile 2021) Napoli. Paura questo pomeriggio a Napoli. Secondo quanto riporta il Mattino, una donna è stata ferita a colpi di arma da fuoco a Barra, periferia orientale di Napoli. I proiettili sono stati esplosi in via Serino. La donna, una giovane di 25 anni è stata ferita in maniera non grave. Sul posto sono giunti i carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 aprile 2021). Paura questo pomeriggio a. Secondo quanto riporta il Mattino, unaè statadi arma da fuoco a Barra, periferia orientale di. I proiettili sono stati esplosi in via Serino. La, una giovane di 25 anni è statain maniera non grave. Sul posto sono giunti i carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

St4tlerWaldorf : Ma insomma... sta cazzo di #ZonaRossa non la rispetta nessuno e non venite a dirmi che una sparatoria è una uscita… - mattinodinapoli : Sparatoria in strada a Napoli, donna ferita a colpi di pistola (Newfotosud - Alessandro Garofalo) -