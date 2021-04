Simona Ventura in lacrime a Canzone Segreta “Mi manca il respiro”: cosa è successo? (Di sabato 17 aprile 2021) La conduttrice attualmente al timone del quiz show Game of Games-Gioco Loco è stata tra gli ospiti della quinta puntata di Canzone Segreta. La Canzone del cuore di Simona Ventura è uno dei successi di Adriano Celentano dal titolo Il tempo se ne va. Un brano eseguito da Michele Bravi, cantante che la Ventura ha seguito durante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 aprile 2021) La conduttrice attualmente al timone del quiz show Game of Games-Gioco Loco è stata tra gli ospiti della quinta puntata di. Ladel cuore diè uno dei successi di Adriano Celentano dal titolo Il tempo se ne va. Un brano eseguito da Michele Bravi, cantante che laha seguito durante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

