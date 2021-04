Se fallisce Draghi | fallisce l’Italia Parla Nardella

Leggi su formiche

(Di sabato 17 aprile 2021) “SeMarioil Paese. E allo stesso modo, seEnrico Letta,il Pd. Ecco perché è necessaria, oggi più che mai, massima unità, sia nel governo che nel partito”. Ad avviso di Darioquelli dell’esecutivo e del Nazareno sono due destini che in qualche modo si uniscono: in entrambi i casi, secondo il sindaco di Firenze, non esiste alternativa. Anzi sì, una almeno: l’abisso. “Il mancato successo del governo certificherebbe che abbiamo perso tutti i treni possibili e immaginabili per la ripartenza, tanto dal punto di vista sanitario quanto soprattutto sotto il profilo economico”, ha affermato, d’accordo con il percorso di riaperture indicate ieri dal ...