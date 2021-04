Roma, cade a terra e finisce in codice rosso in ospedale: ma è “giallo” sulle cause, tra le ipotesi quella di un investimento (Di sabato 17 aprile 2021) Si cerca di far luce su quanto accaduto ieri intorno alle 12.30 a Roma a Piazza Mazzini dove una donna è finita in ospedale dopo essere caduta a terra. La donna, 38 anni di nazionalità ungherese, è stata portata al Santo Spirito in codice rosso (per dinamica) per le cure del caso. Ma su cosa possa aver provocato la caduta non c’è ancora alcuna certezza. Tra le ipotesi in campo vi è quella di una caduta legata ad un presunto urto con un veicolo (in tal senso la donna sarebbe stata colpita da un “pirata della strada”, poi fuggito via) ma mancano ulteriori elementi che possano confermare con esattezza la dinamica di un investimento. La donna peraltro, al momento dei soccorsi, era cosciente ma non avrebbe rilasciato commenti o dichiarazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Si cerca di far luce su quanto accaduto ieri intorno alle 12.30 aa Piazza Mazzini dove una donna è finita indopo essere caduta a. La donna, 38 anni di nazionalità ungherese, è stata portata al Santo Spirito in(per dinamica) per le cure del caso. Ma su cosa possa aver provocato la caduta non c’è ancora alcuna certezza. Tra lein campo vi èdi una caduta legata ad un presunto urto con un veicolo (in tal senso la donna sarebbe stata colpita da un “pirata della strada”, poi fuggito via) ma mancano ulteriori elementi che possano confermare con esattezza la dinamica di un. La donna peraltro, al momento dei soccorsi, era cosciente ma non avrebbe rilasciato commenti o dichiarazioni ...

