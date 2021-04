Riapertura di palestre e piscine, finalmente c'è una data (Di sabato 17 aprile 2021) Gli amanti dello sport stanno attendendo ormai da mesi la Riapertura di palestre e piscine. La buona notizia? finalmente all'orizzonte ci sono date e regole precise per tornare ad allenarsi al di là della corsetta sotto casa e della fitness routine da salotto. Come annunciato dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi, infatti, a partire dal 26 di aprile l'Italia intraprenderà un progressivo percorso all'insegna delle riaperture, che partendo da teatri, cinema, bar e ristoranti all'aperto arriverà a toccare anche il mondo dello sport. Già a partire da quella data, infatti, ci sarà un via libera in zona gialla alla ripresa degli sport amatoriali, anche di contatto, che potranno essere svolti all'aria aperta: questo, insomma, significa per gli italiani un glorioso ritorno sul campo del calcetto, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Gli amanti dello sport stanno attendendo ormai da mesi ladi. La buona notizia?all'orizzonte ci sono date e regole precise per tornare ad allenarsi al di là della corsetta sotto casa e della fitness routine da salotto. Come annunciato dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi, infatti, a partire dal 26 di aprile l'Italia intraprenderà un progressivo percorso all'insegna delle riaperture, che partendo da teatri, cinema, bar e ristoranti all'aperto arriverà a toccare anche il mondo dello sport. Già a partire da quella, infatti, ci sarà un via libera in zona gialla alla ripresa degli sport amatoriali, anche di contatto, che potranno essere svolti all'aria aperta: questo, insomma, significa per gli italiani un glorioso ritorno sul campo del calcetto, ...

