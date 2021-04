Pagelle Crotone Udinese | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di sabato 17 aprile 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: De Paul: SimyAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Spezia-Crotone 3-2, le pagelle: Erlic mette le ali agli aquilotti. Simy insostituibile - infoitsport : Spezia-Crotone: le pagelle - infoitsport : Crotone, le pagelle di CM: ancora Simy, ancora prestazione, ancora zero punti - OdeonZ__ : Spezia-Crotone: la qualità di Maggiore è da 7, Luperto errori da 5 - sportli26181512 : Spezia-Crotone: la qualità di Maggiore è da 7, Luperto errori da 5: Spezia-Crotone: la qualità di Maggiore è da 7,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Crotone

Calcio News 24

PROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI "" PRONOSTICI " ARBITRI Serie A, 31° giornata: il programma delle partite per il fantacalcio Sabato 10 aprile 15.00- Udinese Sampdoria - Hellas ......00 dallo scontro tra Sampdoria e Hellas Verona e dallo scontro salvezza tra Udinese e. In ... CanaleSassuolo.it, insieme all'ampio post - partita con tabellino,, dichiarazioni e commenti.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Crotone Udinese Le pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Udinese, valido per la 31ª gi ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Sampdoria Crotone Le pagelle dei... L’episodio chiave del match valido per la 13ª giornata di Se ...