LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: parte la FP3, Rossi e Morbidelli si giocano la Q2 (Di sabato 17 aprile 2021) 10.43 I piloti più vincenti in 500/MotoGP nel GP del Portogallo. 5 – Rossi Valentino ITA (2001, 2002, 2003, 2004, 2007) 3 – LORENZO Jorge SPA (2008, 2009, 2010) 1 – LAWSON Eddie USA (1987) 1 – McCOY Garry AUS (2000) 1 – BARROS Alex BRA (2005) 1 – ELIAS Toni SPA (2006) 1 – PEDROSA Dani SPA (2011) 1 – STONER Casey AUS (2012) 1 – OLIVEIRA Miguel POR (2020) 10.40 Domenica la classe regina affronterà la sua 16ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007).

