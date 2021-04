LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Tutto è pronto per la FP3, piccolo ritardo nel programma (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 11.52 Attendiamo comunicazioni sull’orario di partenza. La sessione inizierà con un leggero ritardo vista la bandiera rossa nella MotoGP. 11.48 Il sole splende oggi a Portimao. A differenza di ieri è escluso il rischio pioggia. 11.46 La classifica combinata dopo la FP2: 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.905 16 1’43.144 13 2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.049 16 1’43.461 17 0.317 0.317 3 44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’44.283 13 1’43.752 14 0.608 0.291 4 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.946 14 1’43.761 16 0.617 0.009 5 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’44.884 19 1’43.809 18 0.665 0.048 6 40 H.GARZO ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 11.52 Attendiamo comunicazioni sull’orario di partenza. La sessione inizierà con un leggerovista la bandiera rossa nella MotoGP. 11.48 Il sole splende oggi a Portimao. A differenza di ieri è escluso il rischio pioggia. 11.46 La classifica combinata dopo la FP2: 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.905 16 1’43.144 13 2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.049 16 1’43.461 17 0.317 0.317 3 44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’44.283 13 1’43.752 14 0.608 0.291 4 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.946 14 1’43.761 16 0.617 0.009 5 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’44.884 19 1’43.809 18 0.665 0.048 6 40 H.GARZO ...

