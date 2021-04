Iveco, interrotta la trattativa tra Cnh e i cinesi di Faw per la cessione. Giorgetti: “Bene, adesso tavolo per tutelarla”. Fiom: “Servono certezze” (Di sabato 17 aprile 2021) Cnh Industrial non cederà Iveco alla cinese Faw. L’interruzione della trattativa è stata confermata dall’azienda, che orbita nel gruppo Exor, spiegando che “continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attività nella prima parte del 2022”. La notizia è stata accolta con favore dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che aveva già storto il naso per la possibilità che la proprietà diventasse cinese. Mentre i sindacati chiedono “certezze” e un tavolo per la verifica del piano di investimenti siglato nel marzo 2020. “Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato perfezionamento della trattativa tra Cnh e Faw Jiefang per la vendita di Iveco”, ha messo nero su bianco Giorgetti. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Cnh Industrial non cederàalla cinese Faw. L’interruzione dellaè stata confermata dall’azienda, che orbita nel gruppo Exor, spiegando che “continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attività nella prima parte del 2022”. La notizia è stata accolta con favore dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, che aveva già storto il naso per la possibilità che la proprietà diventasse cinese. Mentre i sindacati chiedono “” e unper la verifica del piano di investimenti siglato nel marzo 2020. “Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato perfezionamento dellatra Cnh e Faw Jiefang per la vendita di”, ha messo nero su bianco. “Il ...

