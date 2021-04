Il calendario delle riaperture dal 26 aprile al 1 luglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Coronavirus in Italia, il: la prima data da segnare è quella del 26, poi da metà maggio inizia la stagione balneare. Aripartono fiere e congressi. Nella conferenza stampa del 16il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato un progressivo e significativo allentamentomisure restrittive a partire dal prossimo 26, prima data delipotizzato dal governo. È bene specificare infatti che l’esecutivo ha una road map indicativa, ma lepossono slittare (o essere anticipate) in base all’andamento della pandemia e alla campagna di ...

Alla fine il sospirato allentamentorestrizioni è arrivato, con qualche giorno di anticipo sulla precedente tabella di marcia, ... La data da segnare in rosso sulè il 26 aprile. A ...Neldel governo è prevista anche la riapertura dal 15 maggiopiscine all'aperto, dal 1° giugnopalestre e dal 1° luglioattività fieristiche. Secondo quanto riporta la ...Ecco alcune delle misure annunciate (guarda la conferenza stampa di Draghi) che dovrebbero essere contenute nel prossimo decreto, in vigore dal 26 aprile. Tra questi, la possibilità di spostarsi liber ...Spostamenti tra regioni, bar e ristoranti, cinema, teatri e musei, scuola, palestre e piscine, stabilimenti balneari, terme e fiere: cominciano ad allentarsi le restrizioni anti-Covid anche in zona ar ...