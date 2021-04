Günther Steiner | “Mazepin deve conoscere la macchina”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021)ingegnere e attuale team principal della scuderia statunitense Haas, ha espresso il proprio parere in merito alle prestazioni di Nikita. Il pilota russo che ha esordito in Bahrainancora prendere confidenza con la monoposto che guida. Nikitadiventa il pilota più odiato sulla griglia: “adattarsi alla” Il pilota russo Nikitaha esordito in Formula Uno lo scorso 28 marzo nel circuito di Sakhir in Bahrain. Il suo primo Gran Premio non è stato proprio una passeggiata dato che ha in pista ha avuto diversi problemi. Ora, che si sta svolgendo il GP di Imola,cercare di ...