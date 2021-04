Gioco d’azzardo, minacce di morte al consigliere regionale Sarno: “Proseguirò mio impegno con ludopatia” (Di sabato 17 aprile 2021) minacce di morte sotto i profili social del consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno dopo che l’esponente Dem ha manifestato pubblicamente il suo impegno per la salvaguardia della Legge regionale del 2016 sul contrasto al Gioco d’azzardo patologico. “Muori maledetto come stai facendo morire noi operatori senza lavoro e stipendio” sono alcune delle frasi scritte comparse nella giornata di ieri assieme alla minaccia di presentarsi sotto palazzo Lascaris martedì prossimo, in occasione della prima seduta dal vivo del Consiglio regionale quando è prevista anche una manifestazione degli operatori della categoria del Gioco d’azzardo. Il consigliere ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 17 aprile 2021)disotto i profili social deldel Partito Democratico Diegodopo che l’esponente Dem ha manifestato pubblicamente il suoper la salvaguardia della Leggedel 2016 sul contrasto alpatologico. “Muori maledetto come stai facendo morire noi operatori senza lavoro e stipendio” sono alcune delle frasi scritte comparse nella giornata di ieri assieme alla minaccia di presentarsi sotto palazzo Lascaris martedì prossimo, in occasione della prima seduta dal vivo del Consiglioquando è prevista anche una manifestazione degli operatori della categoria del. Il...

