Funerale del Principe Filippo di Edimburgo: i dettagli (Di sabato 17 aprile 2021) Funerale del Principe Filippo: tutti in nero, come prescrive il lutto, ma in abiti civili. Niente uniformi militari fra i reali britannici in occasione dei funerali che si svolgeranno nella cappella di St. George, presso il castello di Windsor, del Principe Filippo di Edimburgo. L’indicazione tassativa è stata data dalla stessa sovrana: vuole sia concentrato esclusivamente sul tributo Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021)del: tutti in nero, come prescrive il lutto, ma in abiti civili. Niente uniformi militari fra i reali britannici in occasione dei funerali che si svolgeranno nella cappella di St. George, presso il castello di Windsor, deldi. L’indicazione tassativa è stata data dalla stessa sovrana: vuole sia concentrato esclusivamente sul tributo

Advertising

NicolaPorro : ???? Domani si svolgerà il funerale del principe Filippo, ma c’è un dettaglio che lascia senza parole. Leggete qui???? - Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - xjsekhmet : RT @serapionix: In occasione del funerale di Filippo, in forma privata e ristretto causa covid, la famiglia reale di Svezia ha spedito ghir… - decapsule_toi : Io e la Rossy che aspettiamo la Bentley che ci porterà alla St. George’s Chapel per il funerale del Duca di Edimbur… -