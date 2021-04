Formula 1 | Hamilton in pole position a Imola Perez in prima fila | quarto Leclerc

(Di sabato 17 aprile 2021)1, le qualifiche del GP diininposto per(BOLOGNA) –1, le qualifiche del GP di. Dopo le prove libere un po’ in sordina, Lewisè riuscito a conquistare ladavanti ad un sorprendente Sergio. 3° Verstappen che scatterà insieme ain seconda. Sainz eliminato in Q2 – Delusione, invece, per Carlos Sainz. Lo spagnolo non ha sfruttato al meglio l’ultimo giro della Q2 chiudendo in undicesima posizione.1, le ...

Alla fine ce l'ha fatta: Lewisè in pole position a Imola, per il Gp 'Made in Italy' di1. Secondo tempo per Sergio Perez e terzo Verstappen. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. La Q2 Fuori dalle Q2 entrambe le ...Dominio Mercedes a Imola in Q1 . Bottas esono stati i più veloci nella prima sessione di qualifiche del Gp di Imola, seguite dalla McLaren di Lando Norris e dalla Red Bull di Max Verstappen. Per le Ferrari settima ed ottava ...Incredibile quello che è successo nelle qualifiche di F1 ad Imola, dove Hamilton si è preso la pole davanti a Perez.Lewis Hamilton si prende la pole position del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, la 99° in carriera. Ultima sessione condizionata però dai tempi cancellati per i track limits, Norris ...